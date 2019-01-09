Роспотребнадзор заявил об изъятии более 1,4 тысячи партий бракованных БАД

Роспотребнадзор изъял из оборота более 1,4 тыс. партий бракованных биологически активных добавок к пище, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство.

Нарушения обнаружены на большинстве предприятий, занимающихся производством продукции, а также на объектах, занимающихся реализацией БАД.

За девять месяцев 2018 года выполнено 256 плановых и 3,65 тыс. внеплановых проверок производства и оборота БАД.

По итогам проверок на рассмотрение в суд о привлечении к административной ответственности передано 80 дел. Вынесено 2,4 тыс. постановлений о назначении штрафа на 17,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по маркировке лекарств идёт в штатном режиме.