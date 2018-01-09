Глава Росздравнадзора подвёл итоги первого года пилотного проекта по маркировке лекарств

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Пилотный проект по маркировке лекарств идёт в штатном режиме. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«Напомню, основной задачей было разработать схемы информационного взаимодействия, программный продукт для производителей, дистрибьюторов, аптечных организаций. Он создан. Сегодня к системе подключено более 850 участников и 52 лекарственных препарата. Но эта цифра каждый день растёт», — цитируют Мурашко «Известия».

Он отметил, что использование маркировки уже позволило выявить преступления в сфере оборота лекарственных средств на сумму более чем 100 млн рублей. По ряду дел возбуждено уголовное производство и ведётся следствие.

«Мы очень благодарны силовым ведомствам за помощь и сотрудничество.  На наш взгляд, проект по маркировке является всеобъемлющим для контроля качества», — подчеркнул глава Росздравнадзора.

По его словам, в каждой аптеке должен быть установлен специальный прибор для считывания информации.

В мае 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ужесточить контроль за качеством лекарств и создать сервис, куда можно будет сообщить о подделках.

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