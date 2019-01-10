В России набор для введения инсулина включён в льготный перечень

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В России в список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по рецепту, включили амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы.
В России набор для введения инсулина включён в льготный перечень
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: «Амбулаторный набор для введения инсулина», «Резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.

В начале декабря 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735 препаратов. В список включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы.

Осенью 2018 года стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку после инцидента в кубанской больнице, где врач в грубой форме отказала пациентке в инсулине.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой девушка на приёме у врача просит выписать ей инсулин. При этом врач отказывается это делать, заявляя, что нужно приходить на приём вовремя по записи.

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