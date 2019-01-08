СМИ сообщили о разработке в России не имеющего мировых аналогов препарата от астмы

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Специалисты из ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России создали не имеющий аналогов в мире препарат, который способен блокировать один из основных механизмов астмы — хроническое воспаление бронхов.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам директора института Мусы Хаитова, препарат останавливает выработку в организме человека медиаторов воспаления, в частности, интерлейкина-4 (ИЛ-4), играющего главную роль в развитии аллергических заболеваний.

Ранее стало известно, что якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни.

Как уточнил источник ФАН, причиной смерти стал тяжёлый приступ аллергической астмы. 

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