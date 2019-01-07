Состояние спасённого из-под завалов в Магнитогорске младенца улучшилось

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Состояние здоровья спасённого из-под завалов обрушившейся части дома в Магнитогорске и эвакуированного в Москву десятимесячного Вани Фокина улучшилось.
Состояние спасённого из-под завалов в Магнитогорске младенца улучшилось
  • ©МЧС России по Челябинской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

«Состояние ребёнка существенно улучшилось, он уже два дня дышит самостоятельно, он активно реагирует, общается с мамой. У него есть голос, это очень важно, со вчерашнего дня он поплакивает», — сказала Скворцова.

5 января сообщалось, что ребёнок начал дышать самостоятельно.

2 января вечером ребёнка доставили из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. Мальчика спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Отец ребёнка в беседе с RT назвал спасение сына новогодним чудом.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.

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