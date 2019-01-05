Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

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Эвакуированный из-под завалов дома в Магнитогорске в Москву десятимесячный Ваня Фокин начал дышать самостоятельно.
Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
  • © Минздрав РФ

«Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребёнку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

2 января вечером ребёнка доставили из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.

По словам главы Челябинской области Бориса Дубровского, найденного в завалах мальчика спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Отец ребёнка в беседе с RT назвал спасение сына новогодним чудом.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.

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