Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Эвакуированный из-под завалов дома в Магнитогорске в Москву десятимесячный Ваня Фокин начал дышать самостоятельно.

«Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребёнку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

2 января вечером ребёнка доставили из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.

По словам главы Челябинской области Бориса Дубровского, найденного в завалах мальчика спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Отец ребёнка в беседе с RT назвал спасение сына новогодним чудом.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.