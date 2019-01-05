Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
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«Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребёнку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
2 января вечером ребёнка доставили из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.
По словам главы Челябинской области Бориса Дубровского, найденного в завалах мальчика спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
Отец ребёнка в беседе с RT назвал спасение сына новогодним чудом.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.