Медведев подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в Магнитогорске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 января 2019 г.

По словам премьера, на указанные цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. 3 января поисково-спасательная операция на месте происшествия была завершена. Число погибших составило 39.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что на месте обрушения будет установлен мемориал памяти жертв происшествия.