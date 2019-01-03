Семьи погибших при ЧП в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов Магнитогорска получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области.

«(Губернатор региона. — RT) Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области, — 1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС», — говорится в тексте.

При этом уточняется, что пострадавшие в результате инцидента также получат по 200 и 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести травм.

Власти региона планируют произвести и иные выплаты.

31 декабря вследствие взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске.

В результате инцидента, по последним данным, погибли 37 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.