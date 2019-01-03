Семьи погибших при ЧП в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
«(Губернатор региона. — RT) Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области, — 1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС», — говорится в тексте.
При этом уточняется, что пострадавшие в результате инцидента также получат по 200 и 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести травм.
Власти региона планируют произвести и иные выплаты.
31 декабря вследствие взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске.
В результате инцидента, по последним данным, погибли 37 человек.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.