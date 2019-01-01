Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего при обрушении части дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По состоянию на 04:00 в Магнитогорске обнаружен и извлечён пятый погибший», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что следователи изымают фрагменты газовых плит с места ЧП в Магнитогорске.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Как отметили в МЧС, под завалами на месте взрыва могут находиться до 40 человек.

В ведомстве добавили, что работы по разбору завалов будут продолжаться не менее двух суток.