Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
«По состоянию на 04:00 в Магнитогорске обнаружен и извлечён пятый погибший», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что следователи изымают фрагменты газовых плит с места ЧП в Магнитогорске.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Как отметили в МЧС, под завалами на месте взрыва могут находиться до 40 человек.
В ведомстве добавили, что работы по разбору завалов будут продолжаться не менее двух суток.