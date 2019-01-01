Следователи изымают фрагменты газовых плит с места ЧП в Магнитогорске

Следователи изымают фрагменты газовых плит, обнаруженные в завалах на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, в настоящее время на месте ЧП работает группа следователей и криминалистов Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что работы по разбору завалов на месте взрыва газа в Магнитогорске ведутся с верхних этажей из-за риска последующих обрушений.

31 декабря в Магнитогорске обрушилась секция жилого многоквартирного дома. По предварительной информации, обрушение перекрытий произошло из-за взрыва бытового газа.