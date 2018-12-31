Завалы дома в Магнитогорске разбирают с верхних этажей

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Работы по разбору завалов на месте взрыва газа в Магнитогорске ведутся с верхних этажей из-за риска последующих обрушений. Об этом сообщил глава города Сергей Бердников.

Как уточняется, каждые полчаса в зоне ЧС проводятся минуты тишины для поиска людей под завалами.

«Ввиду того что дом панельный, нельзя начинать разбирать завалы снизу — есть высокий риск последующих обрушений. В подвале уже обрушилось перекрытие. Демонтаж ведётся с верхних этажей», — цитирует мэра пресс-служба.

Ранее сообщалось, что работы по разбору завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток.

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