Минздрав направит группу психологов в Магнитогорск из-за ЧП

Минздрав России отправит в Магнитогорск, где произошло обрушение подъезда жилого дома, группу психологов и психиатров для оказания помощи пострадавшим.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«По указанию министра в Магнитогорск также прибудет группа психологов и психиатров для оказания помощи пострадавшим и их близким», — сказал он.

Как заявили в пресс-службе Минздрава по региону, медики оказали помощь 12 пострадавшим в результате инцидента в Магнитогорске.

«По последним данным, медики приняли 12 человек. Четверо пострадавших госпитализированы, среди них один ребёнок. Остальным помощь оказана амбулаторно. Состояние всех 12 человек оценивается как удовлетворительное», — отметили в региональном ведомстве.

Ранее стало известно, что в Магнитогорск по поручению президента России Владимира Путина вылетает глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли три человека, судьба 79 жильцов дома остаётся неизвестной.

В СК заявили, что приоритетной версией произошедшего является взрыв газа.