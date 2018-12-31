После ЧП в Магнитогорске остаётся неизвестной судьба 79 человек

Судьба 79 человек остаётся неизвестной после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

«Из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Непонятна судьба 79 человек», — цитирует РИА Новости Климова.

По его словам, все погибшие являются взрослыми, три человека госпитализированы, в том числе один ребёнок.

Климов указал, что, судя по разрушениям, взрыв газа произошёл на втором этаже над аркой.

Ранее в МЧС также сообщили, что в результате произошедшего погибли три человека.

Как заявили в СК России, приоритетной версией произошедшего является взрыв газа.