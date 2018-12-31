После ЧП в Магнитогорске остаётся неизвестной судьба 79 человек
«Из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Непонятна судьба 79 человек», — цитирует РИА Новости Климова.
По его словам, все погибшие являются взрослыми, три человека госпитализированы, в том числе один ребёнок.
Климов указал, что, судя по разрушениям, взрыв газа произошёл на втором этаже над аркой.
Ранее в МЧС также сообщили, что в результате произошедшего погибли три человека.
Как заявили в СК России, приоритетной версией произошедшего является взрыв газа.