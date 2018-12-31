Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло до трёх

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Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске Челябинской области увеличилось до трёх. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в Центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло до трёх
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«По состоянию на 09:50 (07:50 мск. — RT) из-под завалов извлечены шесть человек: трое погибли, трое травмированы, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о двух погибших. 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. СК называет приоритетной версией произошедшего взрыв газа. 

Президент России Владимир Путин поручил главам МЧС и Минздрава Евгению Зиничеву и Веронике Скворцовой вылететь в Магнитогорск.  

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