Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло до трёх

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске Челябинской области увеличилось до трёх. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в Центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

«По состоянию на 09:50 (07:50 мск. — RT) из-под завалов извлечены шесть человек: трое погибли, трое травмированы, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о двух погибших. 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. СК называет приоритетной версией произошедшего взрыв газа.

Президент России Владимир Путин поручил главам МЧС и Минздрава Евгению Зиничеву и Веронике Скворцовой вылететь в Магнитогорск.