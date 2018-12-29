В Роспотребнадзоре посоветовали не сохранять заправленные салаты после застолья

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Управление Роспотребнадзора по Москве дало рекомендации по приготовлению и хранению блюд в новогодние праздники. Советы опубликованы на сайте службы.
В Роспотребнадзоре посоветовали не сохранять заправленные салаты после застолья
  • ©Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

«Необходимо тщательно обработать руки перед приготовлением пищи, а также после контакта с сырой продукцией», — рассказали в ведомстве.

Желательно избегать контакта сырых продуктов с готовыми.

Фрукты, сырые овощи и зелень для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки рекомендуется выдерживать в трёхпроцентном растворе уксусной кислоты или 10-процентном растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим ополаскиванием проточной водой.

Не стоит оставлять на следующий день паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, отварное мясо, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, напитки собственного производства.

Салаты, винегреты и нарезанные компоненты в не заправленном виде хранятся при температуре +2...+6 ºC не более шести часов. Заправлять их нужно непосредственно перед подачей на стол. Заправленные салаты хранить не рекомендуется.

Как отметили в ведомстве, в праздничный период возрастает опасность возникновения инфекций, поскольку в пищу в больших количествах употребляются продукты без термической обработки. Об этом сообщает Newinform.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Росконтроль отчитался о проверке качества красной икры в преддверии Нового года.

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