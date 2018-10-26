В Петербурге треть шаурмы признали опасной для здоровья

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу отчитался о проверке шаурмы, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.

На всех проверенных предприятиях обнаружено множество нарушений санитарных норм, а также технического регулирования и защиты прав потребителей.

По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие 36% продукции требованиям по микробиологическим показателям.

22 материала в отношении организаций-нарушителей передано в суд, который закрыл 14 из них. Остальные восемь точек оштрафованы на общую сумму 500 тыс. рублей.

Против ещё одного предприятия составлен протокол. Он направлен в следственные органы для заведения уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала года в Курганской области сняли с реализации около 800 кг опасной мясной продукции.