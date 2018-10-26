В ФОМС дали разъяснения по ситуации с заменой полисов ОМС

В пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) разъяснили ситуацию с заменой полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Соответствующий релиз был опубликован на сайте фонда.

В обращении, в частности, подчёркивается, что все выданные ранее полисы, включая документы старого образца, продолжат действовать на всей территории России, так как они являются бессрочными.

«Медицинская помощь по программам обязательного медицинского страхования будет оказываться по ним в полном объёме», — указывается в заявлении.

В том случае, если хозяин полиса изъявит желание получить полис ОМС нового образца, он имеет право обратиться в страховую медицинскую организацию, указанную на имеющемся полисе.

Отдельно в разъяснении подчёркивается, что застрахованный гражданин, который не доволен качеством работы страховой организации, может раз в год поменять её.

«Для этого до 1 ноября надо подать заявление в любую другую страховую медорганизацию», — говорится в релизе.

Ранее Московской городской фонд ОМС проинформировал всех застрахованных лиц о праве оформить новый полис обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября.