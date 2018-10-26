В ФОМС дали разъяснения по ситуации с заменой полисов ОМС

Короткая ссылка
В пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) разъяснили ситуацию с заменой полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).
В ФОМС дали разъяснения по ситуации с заменой полисов ОМС
  • РИА Новости

Соответствующий релиз был опубликован на сайте фонда.

В обращении, в частности, подчёркивается, что все выданные ранее полисы, включая документы старого образца, продолжат действовать на всей территории России, так как они являются бессрочными.

«Медицинская помощь по программам обязательного медицинского страхования будет оказываться по ним в полном объёме», — указывается в заявлении.

В том случае, если хозяин полиса изъявит желание получить полис ОМС нового образца, он имеет право обратиться в страховую медицинскую организацию, указанную на имеющемся полисе. 

Отдельно в разъяснении подчёркивается, что застрахованный гражданин, который не доволен качеством работы страховой организации, может раз в год поменять её.

«Для этого до 1 ноября надо подать заявление в любую другую страховую медорганизацию», — говорится в релизе.

Ранее Московской городской фонд ОМС проинформировал всех застрахованных лиц о праве оформить новый полис обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить