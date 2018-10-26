Россиянам порекомендовали получить новые полисы ОМС до 1 ноября
Об этом сообщается на сайте организации.
«Московский городской фонд ОМС информирует всех застрахованных лиц о законном праве сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путём оформления нового полиса обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что смена страховой компании возможна не чаще чем один раз в год, за исключением случаев переезда в другой регион.
По данным фонда, из 12,3 млн застрахованных лиц в Москве 6,5 млн человек имеют полис старого образца, несмотря на то, что с 2011 года на территории России приняты единые требования к полису ОМС.
Директор МГФОМС Владимир Зеленский отметил, что медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86 регионов России.
«Поэтому я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», — сказал он.
В марте m24 сообщало, что в Москве можно будет оформить полис ОМС в режиме онлайн.