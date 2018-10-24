Эксперт рассказал об опасности фальсифицированных молочных продуктов

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Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с НСН рассказал об опасности фальсифицированных молочных продуктов.
Эксперт рассказал об опасности фальсифицированных молочных продуктов
  • РИА Новости

«Фальсификат грабит честных производителей, убивает людей, ведь под видом настоящих продуктов предлагают непонятно из чего сделанное молоко», — заявил он.

По словам эксперта, ГОСТы существуют давно, но не все производители их соблюдают.

Как полагает Бражко, уголовную ответственность за закупку фальсификата вводить не стоит, нужно отстранять ответственных от должности, лишать их возможности заниматься своей работой.

Ранее в «Роскачестве» рассказали о проверке молока на наличие следов антибиотиков.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, как правильно выбирать картофель.

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