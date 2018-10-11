Роскачество рассказало о проверке молока на следы антибиотиков

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Специалисты Роскачества отчитались о проверке молока, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.
Роскачество рассказало о проверке молока на следы антибиотиков
  • РИА Новости

Исследована продукция 90 отечественных брендов по 26 показателям.

Как выяснилось, антибиотики в допустимом количестве находятся в образцах 50 торговых марок. В молоке четырёх брендов показатель существенно превышен.

По словам специалистов, некоторые производители снижают заявленную жирность, чтобы нарастить объёмы. 25 из 90 брендов добавляют в продукцию сухое молоко.

Согласно исследованию, товары с нарушениями разного уровня серьёзности занимают 20,5% рынка, передаёт kp.ru.

Ранее Роскачество рассказало о проверке картофеля на безопасность.

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