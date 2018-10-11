Роскачество рассказало о проверке молока на следы антибиотиков
- РИА Новости
Исследована продукция 90 отечественных брендов по 26 показателям.
Как выяснилось, антибиотики в допустимом количестве находятся в образцах 50 торговых марок. В молоке четырёх брендов показатель существенно превышен.
По словам специалистов, некоторые производители снижают заявленную жирность, чтобы нарастить объёмы. 25 из 90 брендов добавляют в продукцию сухое молоко.
Согласно исследованию, товары с нарушениями разного уровня серьёзности занимают 20,5% рынка, передаёт kp.ru.
Ранее Роскачество рассказало о проверке картофеля на безопасность.