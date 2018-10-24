Россияне назвали самую престижную профессию в стране

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, жители России считают профессию врача наиболее престижной в стране.

Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, такой точки зрения придерживаются 26% респондентов.

Вторую строчку в указанном рейтинге занимают учителя (16% опрошенных).

Тройку лидеров с 14% замыкают юристы.

Также 15% респондентов назвали профессии юриста, адвоката и прокурора одними из наиболее высокооплачиваемых.

В июне сообщалось, что больше половины россиян (53%) не удовлетворены своим местом работы.