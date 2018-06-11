Опрос: 53% россиян недовольны своим местом работы
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Отмечается, что довольны своим местом работы и рекомендовали бы его другим людям только 17% занятых респондентов. Тогда как каждый пятый опрошенный (21%) в целом удовлетворён работой, но советовать своим близким и знакомым её бы не стал.
Среди наиболее частых причин негативного отношения к работодателю — низкая заработная плата или её задержки (27%), большая загрузка и переработки (14%).
Довольные своей работой участники опроса рассказали о достаточном размере зарплаты (11%), стабильности и надёжности компании (5%), а также о социальном пакете (3%), удобном графике работы (3%) и хороших отношениях с коллективом (3%).
Большинство прошедших анкетирование (76%) не намерены в ближайшие полгода менять работу, а 14% об этом уже задумывались. Чаще всего смену места работы рассматривают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (26%).
Ранее стало известно, что треть россиян подозревают работодателей в слежке за страницами в соцсетях.