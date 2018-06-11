Опрос: 53% россиян недовольны своим местом работы

Больше половины россиян (53%) не удовлетворены своим местом работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Аналитический центр НАФИ среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан в 42 регионах России.

Отмечается, что довольны своим местом работы и рекомендовали бы его другим людям только 17% занятых респондентов. Тогда как каждый пятый опрошенный (21%) в целом удовлетворён работой, но советовать своим близким и знакомым её бы не стал.

Среди наиболее частых причин негативного отношения к работодателю — низкая заработная плата или её задержки (27%), большая загрузка и переработки (14%).

Довольные своей работой участники опроса рассказали о достаточном размере зарплаты (11%), стабильности и надёжности компании (5%), а также о социальном пакете (3%), удобном графике работы (3%) и хороших отношениях с коллективом (3%).

Большинство прошедших анкетирование (76%) не намерены в ближайшие полгода менять работу, а 14% об этом уже задумывались. Чаще всего смену места работы рассматривают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (26%).

Ранее стало известно, что треть россиян подозревают работодателей в слежке за страницами в соцсетях.