Опрос: треть россиян подозревают работодателей в слежке за страницами в соцсетях

Треть жителей России (34%) подозревают работодателей в просмотре своих страниц в соцсетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1600 граждан, который провёл Аналитический центр НАФИ в 42 регионах страны.

Как пояснили RT в центре, 10% респондентов уверены в просмотре их аккаунтов в соцсетях со стороны работодателей. Тогда как четверть (24%) не исключают такой возможности. Половина же опрошенных (52%) полагают, что ни работодатели, ни другие организации этим не занимаются.

Большинство прошедших анкетирование (67%) заявили о том, что ограничивают видимость своей страницы и (или) постов в социальных сетях: 39% полностью закрывают свои аккаунты от просмотра, а 28% ограничивают доступ для всех, кроме друзей. Каждый пятый (19%) сделал свой профиль максимально открытым для других пользователей.

Почти половина распондентов (49%) слышали о российских и зарубежных случаях увольнения с работы за публикации или комментарии в соцсетях. Эти люди склонны делать публикации с учётом того, что их могут просмотреть работодатели или другие организации.

Отмечается, что работающие люди чаще закрывают свою страницу, чем безработные (44% против 24%). При этом мужчины настраивают закрытый профиль чаще женщин (42% против 36%).

Ранее стало известно, что у россиян среди мессенджеров наибольшей популярностью пользуется WhatsApp.