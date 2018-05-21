Составлен рейтинг самых матерящихся российских городов

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Пермь заняла первое место среди самых матерящихся крупных городов России. В тройку вошли также Воронеж и Иваново.

Как пишут «Известия», исследование провело маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

В десятку самых матерящихся городов также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва и Санкт-Петербург заняли 18-ю и 23-ю строчки соответственно.

На последнем, 30-м месте среди матерящихся крупных городов оказалась Казань.

Рейтинг составлен на основе личного опроса 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.

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