Составлен рейтинг самых матерящихся российских городов
Как пишут «Известия», исследование провело маркетинговое агентство ZOOM MARKET.
В десятку самых матерящихся городов также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.
Москва и Санкт-Петербург заняли 18-ю и 23-ю строчки соответственно.
На последнем, 30-м месте среди матерящихся крупных городов оказалась Казань.
Рейтинг составлен на основе личного опроса 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.
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