Составлен рейтинг самых матерящихся российских городов

Пермь заняла первое место среди самых матерящихся крупных городов России. В тройку вошли также Воронеж и Иваново.

Как пишут «Известия», исследование провело маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

В десятку самых матерящихся городов также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва и Санкт-Петербург заняли 18-ю и 23-ю строчки соответственно.

На последнем, 30-м месте среди матерящихся крупных городов оказалась Казань.

Рейтинг составлен на основе личного опроса 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.

Ранее арбитр Сергей Карасёв рассказал, возможно ли искоренить использование нецензурной лексики игроками и болельщиками на трибунах во время футбольных матчей.