Гендиректор ВЦИОМ рассказал, кому россияне больше всего доверяют в правительстве

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Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, кто из вице-премьеров стал лидером по популярности среди россиян.

«Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова. Напомню, суперпрофессиональный министр в своё время социальной защиты и здравоохранения. Затем председатель Счётной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств. И сегодня анонсирована как премьер по социальным вопросам. Она известна, она понятна и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан», — рассказал Фёдоров в интервью НТВ.

Он отметил, что антилидером рейтинга стал Виталий Мутко, который ранее курировал спорт, а теперь строительство. Он один из самых известных членов правительства, но не один из самых популярных, отметил Фёдоров.

Новый состав правительства России стал известен в пятницу, 18 мая.


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