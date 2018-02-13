Эксперты назвали наиболее распространённый способ поиска работы в России

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Эксперты назвали самый распространённый способ поиска работы в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое аналитическим центром НАФИ.

По данным опроса, наиболее часто россияне пытаются найти работу через знакомых (58% респондентов).

Второе место в рейтинге заняли интернет-порталы для размещения объявлений, рынок труда для которых не является профильным (29% опрошенных). Тройку лидеров замыкают биржи труда (13% россиян). 

Кадровые агентства и специализированные печатные издания, по данным исследования, являются наименее популярным способом поиска работы среди россиян (5% и 12% участников опроса соответственно).

Ранее стало известно, какие профессии россияне считают самыми бесперспективными для начала карьеры.

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