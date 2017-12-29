Опрос: 53% россиян поддержали введение электронных трудовых книжек

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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 53% россиян высказались в пользу введения электронных трудовых книжек, отметив при этом, что бумажный формат документа должен остаться.

Отмечается, что 53% участников опроса заявили, что электронные трудовые книжки должны существовать наравне с бумажными.

При этом 19% респондентов высказались против введения электронного документа.

18% опрошенных поддержали полный отказ от бумажных трудовых книжек в пользу их электронного варианта.

Также участники исследования объяснили, почему считают необходимым введение электронных трудовых книжек.

В этой связи 24% россиян отметили доступность получения информации, 18% заявили о возможном упрощении процесса восстановления данных в случае потери документа.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на ВЦИОМ сообщила, что каждый третий житель России не против заменить бумажный паспорт на электронный.

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