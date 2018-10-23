Россияне рассказали о необходимом для жизни на пенсии доход‍е

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Аналитики рекрутингового агентства SuperJob провели опрос, показавший, что около трети россиян намерены работать после достижения пенсионного возраста, при этом лишь 16% планируют жить на государственную пенсию.

Результаты исследования приводит «Российская газета».

По данным опроса, средний уровень дохода, который хотели бы иметь на пенсии россияне, составляет 37,3 тыс. рублей в месяц. Два года назад этот показатель составил 35,2 тыс. рублей.

При этом молодые люди до 24 лет выразили желание иметь доход на пенсии по меньшей мере 31 тыс. рублей. Минимальная сумма для тех, кто старше 45 лет — 39,2 тыс. рублей.

Исследователи отмечают, что наибольший доход на песнии по профессиям для себя обозначили программисты — 42 тыс. рублей.

Ранее заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова рассказала, что зарплаты и пенсии военнослужащих будут трижды проиндексированы в ближайшие три года.

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