В Минобороны рассказали об индексации зарплат и пенсий военных

Зарплаты и пенсии военнослужащих будут трижды проиндексированы в ближайшие три года, сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

«1 января 2018 года оклады военнослужащих были увеличены на 4%. В дальнейшем индексация произойдёт 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно», — сказала она в интервью газете «Красная звезда».

По её словам, военные пенсии были проиндексированы на 4% с начала текущего года и в 2019—2021 годах будут расти вместе с индексацией денежного довольствия.

Говоря о гражданских служащих, Шевцова назвала одной из основных задач Финансово-экономической службы Вооружённых сил поиск решений и механизмов, обеспечивающих рост уровня их окладов.

В июне министр финансов Антон Силуанов заявил, что в будущем будет скорректирован возраст выхода на пенсию для военнослужащих.