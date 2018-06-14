Силуанов заявил, что возраст выхода на пенсию для военных будет скорректирован

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в будущем также будет скорректирован возраст выхода на пенсию для военнослужащих.

Он уточнил, что в настоящее время Минфин прорабатывает этот вопрос с Министерством обороны.

«Сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений», — цитирует ТАСС Силуанова.

Ранее правительство поддержало законопроект о повышении пенсионного возраста в России.