Москалькова призвала передать школы под охрану Росгвардии

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Безопасность в школах должна обеспечивать Росгвардия, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова призвала передать школы под охрану Росгвардии
  • РИА Новости

Об этом она заявила во время посещения керченского колледжа, где в результате нападения погиб 21 человек, передаёт РИА Новости.

«Очень важно сегодня посмотреть, чтобы контроль за оружием был выше и чтобы охрана детских образовательных учреждений была в руках Росгвардии, специально обученных людей», — сказала она.

По её словам, у них должно «быть преимущество на то, чтобы они смогли защитить детей, защитить школу, детский сад».

Москалькова также отметила, что возрастной ценз на продажу оружия должен составлять не менее 25 лет.

17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников колледжа, устроив взрыв и стрельбу. 

23 октября колледж возобновил работу после трагедии

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