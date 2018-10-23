Керченский колледж возобновил работу после трагедии

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В Керченском политехническом колледже возобновились занятия после произошедшей в учебном заведении трагедии.
Керченский колледж возобновил работу после трагедии
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобразования Крыма.

«Сегодня проходят классные часы, на которых (до студентов. — RT) будет доведён их последующий порядок обучения. Ребята в течение этих дней получали психологическую помощь», — сказал собеседник.

По словам представителя пресс-службы, занятия в образовательном учреждении начались в 08:30.

17 октября учащийся колледжа в Керчи Владислав Росляков совершил нападение на учеников и сотрудников образовательного учреждения, в ходе которого он устроил взрыв и стрельбу. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.

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