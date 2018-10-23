Москалькова заявила о необходимости запрета на продажу оружия до 25 лет
- РИА Новости
«Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на приобретение оружия: это должно быть не менее 25 лет», — цитирует её ТАСС.
Об этом омбудсмен рассказала во время своего выступления в рамках посещения колледжа в Керчи.
Ранее стало известно, что в Керченском политехническом колледже возобновились занятия после произошедшей в нём трагедии.
17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников колледжа, устроив взрыв и стрельбу. Согласно последней информации, в результате инцидента погиб 21 человек.