Москалькова заявила о необходимости запрета на продажу оружия до 25 лет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возрастной ценз на продажу оружия должен составлять не менее 25 лет.

«Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на приобретение оружия: это должно быть не менее 25 лет», — цитирует её ТАСС.

Об этом омбудсмен рассказала во время своего выступления в рамках посещения колледжа в Керчи.

Ранее стало известно, что в Керченском политехническом колледже возобновились занятия после произошедшей в нём трагедии.

17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников колледжа, устроив взрыв и стрельбу. Согласно последней информации, в результате инцидента погиб 21 человек.