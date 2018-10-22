В Крыму заявили о попытках Украины посеять панику в связи с трагедией в Керчи

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых заявил, что украинская сторона предприняла сотни попыток посеять панику среди населения полуострова в связи с трагическими событиями в колледже Керчи.

Как он рассказал в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», Киев проводил политику информационных вбросов.

«Мы констатировали сотни попыток вбросов с украинской стороны​​​. Это традиционный для нас уже крымский аспект, когда украинская сторона пытается на этом сыграть», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ряд методов уже применялся украинскими властями, а некоторые использовались Киевом впервые.

«Видели мы и другое, то, с чем столкнулись в Крыму впервые, когда в районе пресс-подходов, в определённом массовом скоплении людей под видом обычного гражданина начинали кричать и вбрасывать в толпу недостоверную информацию, тем самым вызывая определённые панические настроения в толпе», — сказал Первых.

Чиновник уточнил, что вся информация о подобных инцидентах была передана силовым структурам.

17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учеников и сотрудников колледжа в Керчи. В результате данной атаки погиб 21 человек.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в котором погибли 60 человека. Во время происшествия гражданин Украины Никита Кувиков, известный как пранкер Евгений Вольнов, умышленно распространял ложную информацию о сотнях погибших в данном происшествии.