В Крыму заявили о попытках Украины посеять панику в связи с трагедией в Керчи
- РИА Новости
Как он рассказал в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», Киев проводил политику информационных вбросов.
«Мы констатировали сотни попыток вбросов с украинской стороны. Это традиционный для нас уже крымский аспект, когда украинская сторона пытается на этом сыграть», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ряд методов уже применялся украинскими властями, а некоторые использовались Киевом впервые.
«Видели мы и другое, то, с чем столкнулись в Крыму впервые, когда в районе пресс-подходов, в определённом массовом скоплении людей под видом обычного гражданина начинали кричать и вбрасывать в толпу недостоверную информацию, тем самым вызывая определённые панические настроения в толпе», — сказал Первых.
Чиновник уточнил, что вся информация о подобных инцидентах была передана силовым структурам.
17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учеников и сотрудников колледжа в Керчи. В результате данной атаки погиб 21 человек.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в котором погибли 60 человека. Во время происшествия гражданин Украины Никита Кувиков, известный как пранкер Евгений Вольнов, умышленно распространял ложную информацию о сотнях погибших в данном происшествии.