Суд оставил в силе заочный арест завысившего число погибших в Кемерове украинского пранкера
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.
28 марта суд в Москве заочно вынес решение об аресте украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове.
Он был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды»).