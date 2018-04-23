Суд оставил в силе заочный арест завысившего число погибших в Кемерове украинского пранкера

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Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Суд оставил в силе заочный арест завысившего число погибших в Кемерове украинского пранкера
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

28 марта суд в Москве заочно вынес решение об аресте украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове.

Он был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды»).

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