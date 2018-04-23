Суд оставил в силе заочный арест завысившего число погибших в Кемерове украинского пранкера

Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

28 марта суд в Москве заочно вынес решение об аресте украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове.

Он был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды»).