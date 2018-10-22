Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок газа

В МЧС заявили, что в доме рядом с политехническим колледжем в Керчи произошёл хлопок газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника начальника ГУ МЧС по региону Владимира Иванова.

Отмечается, что в результате происшествия пострадала женщина.

«В 12​​​:30 в понедельник в помещении офиса на улице Войкова, 1а в Керчи, где расположена фирма «Благодать», при замене газовых баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь. От искры произошёл хлопок, выбило окна, двери, пострадала женщина, она госпитализирована», — сказал собеседник.

Отмечается, что хлопок привёл к возгоранию на площади 6 кв. м. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать небольшой пожар.

17 октября учащийся колледжа в Керчи Владислав Росляков совершил нападение на учеников и сотрудников образовательного учреждения, в ходе которого он устроил взрыв и стрельбу. По последним данным, в результате данной атаки погиб 21 человек.