Аксёнов планирует вооружить охрану в образовательных учреждениях Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook сообщил, что намерен настаивать на том, чтобы сотрудники, охраняющие детские образовательные учреждения, имели при себе оружие.

По его словам, в скором времени региональное правительство обобщит все поступающие в Крым инициативы относительно обеспечения безопасности образовательных учреждений на полуострове.

«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооружённые сотрудники с табельным оружием», — написал Аксёнов.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошёл инцидент со взрывами и стрельбой, в результате которого погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.