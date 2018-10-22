Аксёнов планирует вооружить охрану в образовательных учреждениях Крыма
- РИА Новости
По его словам, в скором времени региональное правительство обобщит все поступающие в Крым инициативы относительно обеспечения безопасности образовательных учреждений на полуострове.
«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооружённые сотрудники с табельным оружием», — написал Аксёнов.
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