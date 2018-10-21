Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73

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Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф Крыма.
Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73
  • Reuters

«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализированы 47», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент нападения Владислава Рослякова на студентов и преподавателей керченского колледжа.

Инцидент произошёл 17 октября. В результате ЧП погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в колледже.

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