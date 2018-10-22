В Крыму сняли введённый после трагедии в Керчи режим ЧС

В Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации техногенного характера, введённый после трагедии в Керчи.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Аксёнов, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на сайт республиканского правительства.

«Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введённый распоряжением главы РК 17 октября 2018 года», — сообщается в документе.

Ранее в оперативном штабе рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Керчи.

Также семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.