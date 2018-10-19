СМИ сообщили о рекорде на рынке ипотеки в России

По оценкам специалистов, россияне за девять месяцев 2018 года взяли более 1 млн кредитов на общую сумму около 2,1 трлн рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные госкомпании «Дом.РФ».

Отмечается, что средняя ставка по взятым кредитам составила 9,6%.

«Всего в 2017 году заёмщики получили 2,02 трлн рублей. Таким образом, показатель за девять месяцев 2018 года (2,07 трлн) — это новый рекорд российского рынка ипотеки», — говорится в тексте.

По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, данную ситуацию можно объяснить отложенным спросом на жилье за счёт низких для страны ставок по ипотечным кредитам и стабильных цен на недвижимость.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что банк планирует существенно снизить среднюю ипотечную ставку.

В сентябре «Реальное время» со ссылкой на Росреестр передавало, что количество ипотечных сделок в Республике Татарстан выросло на 32,8% за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.