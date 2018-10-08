Греф сообщил Путину о планах существенно снизить ставку по ипотеке

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Сбербанк планирует существенно снизить среднюю ипотечную ставку, сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Греф сообщил Путину о планах существенно снизить ставку по ипотеке
  • РИА Новости

По словам Грефа, ежегодно по новым ставкам рефинансируется около 15— 20% старого ипотечного портфеля.

«Поэтому, думаю, что в конце концов в течение года, наверное, мы существенно снизим среднюю ставку по ипотеке за счёт снижения таких пиковых ставок, которые складываются по старым ипотечным кредитам», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Ранее Греф не исключил снижения ставок по ипотеке до 7%.

НСН передавала, что в июне объём выдачи ипотеки вырос до 250 млрд рублей.

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