Греф сообщил Путину о планах существенно снизить ставку по ипотеке
- РИА Новости
По словам Грефа, ежегодно по новым ставкам рефинансируется около 15— 20% старого ипотечного портфеля.
«Поэтому, думаю, что в конце концов в течение года, наверное, мы существенно снизим среднюю ставку по ипотеке за счёт снижения таких пиковых ставок, которые складываются по старым ипотечным кредитам», — цитирует его пресс-служба Кремля.
Ранее Греф не исключил снижения ставок по ипотеке до 7%.
НСН передавала, что в июне объём выдачи ипотеки вырос до 250 млрд рублей.