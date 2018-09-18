Греф допустил возможность снижения ставок по ипотеке до 7%

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке могут снизиться до 7% в перспективе двух—трёх лет, сообщает ТАСС.

«В перспективе двух—трёх лет я вполне допускаю, что ставки (по ипотеке. — RT) будут на уровне 7%», — заявил Греф.

Он сообщил, что в ближайшее время Сбербанк не планирует повышать ставки по ипотеке, но, по его словам, нужно смотреть ситуацию на рынке.

Ранее Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,4 п. п.

Также НСН сообщала, что в июне 2018 года объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей.