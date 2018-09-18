Греф допустил возможность снижения ставок по ипотеке до 7%
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- РИА Новости
«В перспективе двух—трёх лет я вполне допускаю, что ставки (по ипотеке. — RT) будут на уровне 7%», — заявил Греф.
Он сообщил, что в ближайшее время Сбербанк не планирует повышать ставки по ипотеке, но, по его словам, нужно смотреть ситуацию на рынке.
Ранее Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,4 п. п.
Также НСН сообщала, что в июне 2018 года объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей.