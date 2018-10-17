Аксёнов анонсировал появление вооружённой охраны во всех детсадах и школах Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что с 18 октября в каждой школе и в каждом детском саду Керчи появится вооружённая охрана.

Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра в Керчи будет выставлена охрана... Около каждой школы и детсада будет по два вооружённых сотрудника», — сказал он.

Ранее Аксёнов сообщил, что власти региона возьмут на себя расходы по проведению похорон погибших в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек.