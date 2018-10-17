Аксёнов: власти Крыма возьмут на себя расходы по оплате похорон погибших в Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти региона возьмут на себя расходы по проведению похорон погибших в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи.

«Конечно, будет оказана помощь родственникам. Единственное, что мы не можем сделать, — это вернуть детей. Материальные расходы, похороны — это всё будет сделано», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что открывший стрельбу в здании образовательного учреждения покончил с собой.

Отмечается, что им оказался студент четвёртого курса колледжа.

В результате инцидента, по последним данным, погибли 19 человек.