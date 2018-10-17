Аксёнов: власти Крыма возьмут на себя расходы по оплате похорон погибших в Керчи
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- РИА Новости
«Конечно, будет оказана помощь родственникам. Единственное, что мы не можем сделать, — это вернуть детей. Материальные расходы, похороны — это всё будет сделано», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что открывший стрельбу в здании образовательного учреждения покончил с собой.
Отмечается, что им оказался студент четвёртого курса колледжа.
В результате инцидента, по последним данным, погибли 19 человек.