Аксёнов: власти Крыма возьмут на себя расходы по оплате похорон погибших в Керчи

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти региона возьмут на себя расходы по проведению похорон погибших в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи.
Аксёнов: власти Крыма возьмут на себя расходы по оплате похорон погибших в Керчи
  • © Екатерина Кейзо
  • РИА Новости

«Конечно, будет оказана помощь родственникам. Единственное, что мы не можем сделать, — это вернуть детей. Материальные расходы, похороны — это всё будет сделано», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что открывший стрельбу в здании образовательного учреждения покончил с собой

Отмечается, что им оказался студент четвёртого курса колледжа.

В результате инцидента, по последним данным, погибли 19 человек.

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