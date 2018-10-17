В Госдуме прокомментировали ЧП в колледже в Керчи

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT прокомментировал нападение на политехнический колледж в Керчи, в результате которого погибли не менее 17 человек, ещё 50 пострадали.
В Госдуме прокомментировали ЧП в колледже в Керчи
  • © Мария Крицкая
  • РИА Новости

«Необходимо обратить внимание на то, что взорвалось самодельное взрывное устройство, так называемое СВУ... С их оборотом что-то необходимо делать. Продажа оружия и продажа взрывных устройств — это абсолютно разные вещи. Оружие продают для самообороны. А тот, кто изготавливает бомбу, абсолютно точно представляет, что она где-то взорвётся и унесёт жизни людей. Ответственность за это необходимо ужесточать», — отметил Шхагошев.

Ранее стало известно, что СК переквалифицировал дело о чрезвычайном происшествии в Керчи на статью об убийстве.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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