В Госдуме прокомментировали ЧП в колледже в Керчи
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- РИА Новости
«Необходимо обратить внимание на то, что взорвалось самодельное взрывное устройство, так называемое СВУ... С их оборотом что-то необходимо делать. Продажа оружия и продажа взрывных устройств — это абсолютно разные вещи. Оружие продают для самообороны. А тот, кто изготавливает бомбу, абсолютно точно представляет, что она где-то взорвётся и унесёт жизни людей. Ответственность за это необходимо ужесточать», — отметил Шхагошев.
Ранее стало известно, что СК переквалифицировал дело о чрезвычайном происшествии в Керчи на статью об убийстве.