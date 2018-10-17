Подсветку Останкинской башни выключили в знак траура по погибшим в колледже в Керчи
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
«С 20:00 в знак траура отключена подсветка Останкинской телебашни. Отключение продлится сутки, до 20:00 завтрашнего дня», — уточнил собеседник агентства.
В Минздраве России сообщили, что в результате инцидента в Керчи погибло 19 человек, ещё 37 находятся в стационарах.
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал трагедию.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.