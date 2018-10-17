Подсветку Останкинской башни выключили в знак траура по погибшим в колледже в Керчи

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Подсветку Останкинской телебашни в Москве отключили на сутки в знак траура по погибшим в результате ЧП в Керченском политехническом колледже.
Подсветку Останкинской башни выключили в знак траура по погибшим в колледже в Керчи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

«С 20:00 в знак траура отключена подсветка Останкинской телебашни. Отключение продлится сутки, до 20:00 завтрашнего дня», — уточнил собеседник агентства.

В Минздраве России сообщили, что в результате инцидента в Керчи погибло 19 человек, ещё 37 находятся в стационарах.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал трагедию.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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