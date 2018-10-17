Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи, где в колледже погибли не менее 19 человек.
Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского президента.

Отмечается, что Белоруссия «потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды».

Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах.

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