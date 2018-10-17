Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
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«Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского президента.
Отмечается, что Белоруссия «потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды».
Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах.