Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи, где в колледже погибли не менее 19 человек.

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«Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского президента. Отмечается, что Белоруссия «потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды». Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах.