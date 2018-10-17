Следователи провели обыски у родителей причастного к взрыву в Керчи
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба.
«По месту проживания родителей, которые живут раздельно, прошли обыски», — уточнил он.
По словам собеседника агентства, с членами семьи Рослякова работают следователи для того, чтобы выяснить мотив совершённого молодым человеком преступления.
Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, ещё 37 находятся в стационарах.
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал трагедию.