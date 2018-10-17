Следователи провели обыски у родителей причастного к взрыву в Керчи

Сотрудники следственных органов провели обыски по месту жительства родителей Владислава Рослякова, причастного к стрельбе и взрыву в Керченском политехническом колледже.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба.

«По месту проживания родителей, которые живут раздельно, прошли обыски», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, с членами семьи Рослякова работают следователи для того, чтобы выяснить мотив совершённого молодым человеком преступления.

Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, ещё 37 находятся в стационарах.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал трагедию.