Следователи провели обыски у родителей причастного к взрыву в Керчи

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Сотрудники следственных органов провели обыски по месту жительства родителей Владислава Рослякова, причастного к стрельбе и взрыву в Керченском политехническом колледже.
Следователи провели обыски у родителей причастного к взрыву в Керчи
  • © Kerch.FM

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба.

«По месту проживания родителей, которые живут раздельно, прошли обыски», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, с членами семьи Рослякова работают следователи для того, чтобы выяснить мотив совершённого молодым человеком преступления.

Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, ещё 37 находятся в стационарах.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал трагедию.

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