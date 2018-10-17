Источник рассказал о семье напавшего на колледж в Керчи юноши

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Источник в Министерстве образования Крыма в беседе с RT рассказал о семье подозреваемого в совершении нападения на политехнический колледж в Керчи Владислава Рослякова.
Источник рассказал о семье напавшего на колледж в Керчи юноши
  • РИА Новости

По его словам, семью молодого человека нельзя назвать благополучной.

«Отец Владислава — инвалид, жил отдельно от семьи... Мать мальчика работала санитаркой в онкоцентре, а также несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы»*. В связи с этим отношения между мамой и сыном бывали напряжёнными, в частности она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой», — отметил собеседник RT.

Он также рассказал об успеваемости Рослякова в школе.

«Учился не в полную силу, на тройки. Отношения с одноклассниками складывались нормально, в проявлении агрессии замечен не был», — добавил источник.

Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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