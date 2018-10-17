Источник рассказал о семье напавшего на колледж в Керчи юноши
- РИА Новости
По его словам, семью молодого человека нельзя назвать благополучной.
«Отец Владислава — инвалид, жил отдельно от семьи... Мать мальчика работала санитаркой в онкоцентре, а также несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы»*. В связи с этим отношения между мамой и сыном бывали напряжёнными, в частности она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой», — отметил собеседник RT.
Он также рассказал об успеваемости Рослякова в школе.
«Учился не в полную силу, на тройки. Отношения с одноклассниками складывались нормально, в проявлении агрессии замечен не был», — добавил источник.
Ранее в Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах.
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).