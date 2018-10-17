Минздрав: 37 человек находятся в стационарах после трагедии в Керчи

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В Минздраве России сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19, ещё 37 человек находятся в стационарах.
Минздрав: 37 человек находятся в стационарах после трагедии в Керчи
  • РИА Новости

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи.

Кроме того, в аэропорту Симферополя приземляется спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв, после чего один из студентов открыл огонь. Позднее нападавший покончил с собой.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

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